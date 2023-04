Zapora w Dobczycach. Wody Polskie zleciły ekspertyzę szczelności zasuw

Na konieczność sprawdzenia szczelności zasuw (stalowych zamknięć) wskazywali już latem ubiegłego roku Przyjaciele Raby, czyli wędkarze z dobczyckiej sekcji PZW oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Powodem tego były wyniki badań WIOŚ, które wykazały zwiększone stężenie zawiesiny w próbkach wody z Raby poniżej zapory. I podejrzenie, że przyczyną tego może być przedostanie się osadu z dolnych warstw Zbiornika Dobczyckiego.

Teraz Wody Polskie czekają (do 28 kwietnia br.) na oferty od tych, którzy zechcą się podjąć opracowania ekspertyzy stanu technicznego stalowych zamknięć w sztolniach odpływowych upustu dennego zbiornika wodnego wraz z koncepcją działań naprawczych.

Jest to bardzo pozytywna i pokrzepiająca wiadomość, że jako oddolna inicjatywa społeczna przyczyniliśmy się do takich zmian. Jeszcze wszystko przed nami i na ostateczny efekt będzie trzeba pewnie jeszcze trochę poczekać, ale jest to bardzo motywujące do działań i zachęcam każdego do zwrócenia uwagi na otaczające nas środowisko i reagowania, gdy dzieje się coś niepokojącego – Paweł Chodkiewicz, wędkarz z Przyjaciół Raby, wolontariusz WWF Polska, z wykształcenia inżynier rybactwa i zootechniki.