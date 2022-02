Zarobki w polskich miastach. Gigantyczne różnice: Kraków i Warszawa - 8 tys. zł, Katowice - 9 tys. zł, Kielce i Białystok – 5 tys. zł

Czołówka grudniowego rankingu polskich metropolii o najwyższych wynagrodzeniach okazała się niedościgniona dla całej reszty. Katowice są pierwszym miastem, w którym przeciętna płaca miesięczna przekroczyła 9 tys. zł, Warszawie udało się przebić granicę 8 tys. zł, a Kraków był bardzo blisko. Stolica Śląska zawdzięcza swą wysoką średnią przede wszystkim górniczej braci, która na początku grudnia otrzymuje tradycyjną nagrodę barbórkową, czyli faktycznie dodatkową pensję; w lutym dostanie z kolei czternastkę, więc Katowice zapewne znów usadowią się na pozycji lidera; górników jest w stolicy Śląska tylko kilka tysięcy, ale to wystarczy, by podbijać statystyki.

Silna pozycja Krakowa i Warszawy wynika zaś z szybko rosnącego zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz szeroko pojętej nauki i technologii (głównie cyfryzacji – informatyki, automatyzacji, robotyzacji). Pod Wawelem zatrudnienie w tych dwóch sektorach wzrosło rok do roku aż o 16 procent, a zarobki są tu mocno ponadprzeciętne – w informacji i komunikacji zbliżyły się do 12 tys., zaś w badaniach naukowych do 10 tys. zł brutto. Równocześnie zmalało zatrudnienie w niskopłatnych sektorach, jak gastronomia i zakwaterowanie oraz handel detaliczny. Wszystkie te zjawiska silnie wpływają na statystyki zarobków. Kraków awansował dzięki temu z grona średniaków (w chwili wejścia do Unii zajmował w rankingu zarobków miejsca od 8 do 10) do ścisłej czołówki, a od marca do wakacji 2021 zajmował pozycję lidera listy płac w metropoliach.