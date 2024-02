Zarząd Proszowianki w komplecie złożył rezygnację, Nowe władze w marcu

Poza prezesem zarząd Proszowianki przez trzy ostatnie lata tworzyli Zbigniew Gorczyca, Paweł Nowak, Piotr Jaraczewski, Wojciech Socha i Krzysztof Kowalski. Zanim podali się do dymisji, prezes Miller złożył sprawozdanie z działalności i wspólnie z zarządem uzyskał jednogłośne absolutorium. Na spotkaniu nikt jednak nie ukrywał, że ostatnie trzy lata były dla klubu bardzo trudne. Paradoksalnie kłopoty zaczęły wraz z jednym największych sukcesów sportowych ostatnich lat, czyli awansem do IV ligi w sezonie 2020/21.

- Na skutek pandemii oraz rewitalizacji obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji musieliśmy przez ponad rok grać niemal wyłącznie na wyjazdach. To rodziło wyższe koszty i to w sytuacji, gdy z powodu braku możliwości umieszczania reklam, zaczęli się nam wykruszać sponsorzy. Do tego wysokość gminnej dotacji dla klubu została pomniejszona do 30 procent normalnej kwoty. Dochodziło do sytuacji, że aby przetrwać, musieliśmy błagać o pomoc znajomych, którzy nigdy nie interesowali się sportem. Nie było jednak innego wyjścia – przypomniał prezes Marek Miller.