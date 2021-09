Zasań. Takich dożynek nie powstydziłaby się żadna wieś [ZDJĘCIA]

Gospodynie upiekły chleb i przygotowały dożynkowe wieńce. Po naradzie zdecydowano się jednakowo nagrodzić wszystkie wieńce: z Trzemeśni, Łęk i Zasani. Gospodarze zaś zadbali o to, aby po mszy św. i poświęceniu wieńców, przewieźć gości z kościoła parafialnego w Trzemeśni do Zasani. Wykorzystano do tego bryczki i kolorowo przystrojone wozy zaprzężone w konie lub traktory.

I na tym nie koniec, bo przygotowano też atrakcje dla najmłodszych. Była nią wystawa dawno narzędzi i sprzętów, jakich używano dawniej w gospodarstwie i do prac polowych.

Nikt koło wystawy nie przeszedł obojętnie. Starsi mieli okazję powspominać, do czego służył np. ciosek czy niecka, a dzieci miały zabawy co nie miara zgadując do czego służyły te i inne przyrządy