Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu Barbara Ciryt

Na drodze krajowej nr 94 w Przegini doszło do kolizji i dużych utrudnień. We wtorek, 11 lipca po godzinie 20 zderzyły się cztery samochody dwa osobowe i dwa dostawcze. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Do pomocy uczestnikom wezwano służby, policje i kilka jednostek straży pożarnych.