Zderzenie samochodów na zakopiance w gminie Mogilany i utrudnienia w ruchu Barbara Ciryt

We wtorek, 11 lipca doszło do zderzenie dwóch samochodów osobowych na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Policja uznało to zdarzenie za kolizję, nie było osób poszkodowanych. Na miejsce jednak wezwano służby do pomocy uczestnikom zdarzenia. Były spore utrudnienia w ruchu.