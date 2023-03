Zginął w kampanii wrześniowej, a złota odznaka trafiła do Muzeum Ziemi Miechowskiej

Prymus zginął w obronie Kobrynia

Zbigniew Zygmunt Nawrocki był prawnikiem, który swe zawodowe życie związał ze służbą więzienniczą, przerwaną przez wybuch II wojny światowej.

Rozpoczął służbę w Straży Więziennej w Drohobyczu, później został delegowany do więzienia w Kobryniu, a ostatnim miejscem jego pracy było więzienie w Warszawie. Tu trafił po ukończeniu Wyższego Kursu Szkoły Straży Więziennej, który ukończył jako prymus.

Do Kobrynia wrócił 3 kwietnia 1939 roku po powołaniu go ćwiczenia wojskowe w 83. Pułku Strzelców Poleskich im. Romualda Traugutta w Kobryniu.

Zginął w obronie tej miejscowości 17 września 1939 roku przed niemieckim okupantem.