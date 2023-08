Zielona. Policjanci z Proszowic odzyskali skradziony rower elektryczny

We wtorek (22 sierpnia) proszowcka policja została powiadomiona przez 70-letniego mieszkańca Zielonej, że z terenu należącej do niego posesji ktoś ukradł rower elektryczny marki contest bike o wartości 4 tysięcy złotych. Poszkodowany zeznał, że tego dnia był rowerem na przejażdżce w pobliskim lesie. Kiedy wrócił do domu około godziny 15, zostawił rower na posesji celem naładowania baterii i wszedł do domu. Kiedy po około dwóch godzinach wyszedł, roweru nie było.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP Proszowice zatrzymali podejrzanego o kradzież w czwartek na terenie Krakowa. Odzyskali też rower, który sprawca ukrył w pustostanie w jednej z podkrakowskich miejscowości.

Zatrzymany to dwudziestodwuletni mieszkaniec powiatu krakowskiego, bezrobotny, utrzymujący się z prac dorywczych, karany w przeszłości za popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za popełnienie kradzieży grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.