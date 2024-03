Zielonki liderem 20-lecia samorządów. Podkrakowski samorząd najlepszy spośród prawie 1500 gmin wiejskich

Nagrodę dla gminy Zielonki odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król z przewodniczącym Rady Gminy Zielonki Mirosławem Golanko. Wysłuchali wielu pochwał na temat funkcjonowania zieloneckiego samorządu.

- Gmina Zielonki w rankingach dwudziestolecia Rzeczpospolitej była niemal zawsze w czołówce i to w ścisłej czołówce. Jak podsumowaliśmy wynik tych rankingów, w ciągu dwudziestu lat, to okazało się, że gmina Zielonki jest w ogóle pierwsza. Gratuluję przede wszystkim mieszkańcom i mieszkankom tej gminy i oczywiście składam najwyższego stopnia gratulację i uznanie dla władz gminnych. Kochani kontynuujcie, to co było w ciągu minionych dwudziestu lat. Jesteście wspaniałą gminą – mówił prof. Jerzy Buzek.