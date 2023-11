Znaczne ilości narkotyków w domu pod Krakowem. Policjanci wpadli na trop 31-latka z marihuaną i mefedronem

Kryminalni z Komisariatu Policji w Słomnikach, podczas działań zmierzających do przeciwdziałania przestępstwom narkotykowym, wpadli na trop 31-letniego mieszkańca gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Ustalili wcześniej, że mógł posiadać w miejscu zamieszkania narkotyki. 9 listopada 2023 r funkcjonariusze pojechali pod ten adres, w celu zweryfikowania ustaleń.

- Na miejscu zastali 31-latka. Podczas przeszukania jego lokum kryminalni ujawnili znaczne ilości poporcjowanych w woreczkach strunowych i pudełkach plastikowych narkotyki. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 87 gramów marihuany i 36 gramów mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat - kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.