80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi

- Za to wieś była karana metodycznie. Tak jak ukaranych zostało w tamtym czasie 800 polskich miejscowości na obszarze całego kraju. To by czarny poranek, czarny dzień w historii Sułkowic, Harbutowic, ale dziś zapisany złotymi zgłoskami z nazwiskami wszystkich bohaterów... Pochylam nisko głowę w imieniu naszych rodaków którzy, także dzięki bohaterstwu tutejszych mieszkańców, mogli się urodzić i dzisiaj żyć w niepodległej Polsce. Niech wszyscy wiedzą jedno. To, że spacyfikowano Sułkowice i Harbutowice nie oznacza, że od tego dnia partyzanci odchodzili stąd z kwitkiem. Nie! Nadal udzielono im pomocy, nadal otrzymywali wsparcie. Dziękuję Wam za to - po tych słowach prezydenta Dudy rozległy się gromkie brawa.