Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta

Burmistrz Książa Wielkiego Marek Szopa mieszka przy „starej” siódemce i codziennie dojeżdża nią do pracy. Wyjeżdżając z domu musi skręcić w lewo, co zwykle zajmuje mnóstwo czasu. W obie strony ciągną bowiem sznury samochodów, jadących w kierunku Krakowa i Kielc.

Marcin Walczyński jest radnym z Moczydła i naczelnikiem miejscowej jednostki OSP. Pytany o to, jak otwarcie nowej drogi zmieni życie mieszkańców wioski mówi:

- Z jednej strony jako mieszkańcy tracimy bezpośredni dostęp do starej siódemki, bo w tej chwili w Moczydle nie będzie już można na nią wjechać. Można to będzie zrobić tylko z węzła Książ lub węzła Wodzisław. Ale jeżdżąc w kierunku Kielc widzimy, jaka jest różnica w komforcie jazdy po nowej drodze. Jadąc przepisowo można dojechać do Kiec w 40 minut. W porównaniu z jazdą w stronę Krakowa, to jest niebo a ziemia. Nie da się tego nawet porównać.