Badylarka nosi przydomek zwyczajnej, ale w tym gryzoniu nie ma nic zwyczajnego

Jest najmniejszym i najlżejszym ssakiem Polski i jednym z mniejszych ssaków świata. Pięcio-, czasem siedmiogramowa waga lokuje ją na podium tuż za ryjówką etruską, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najmniejszych ssaków świata. Nazwa badylarki wyjątkowo trafnie oddaje obyczaje zwierzaka, który po mistrzowsku wspina się na najcieńsze trawy. W kilka chwil wejdzie na metrowej wysokości źdźbła zbóż, by z kłosa wydobyć smaczne ziarna. Sięgnie szczytu jeszcze cieńszych pędów kostrzewy, by kołysać się na kwiatostanach.

Gdyby jej osiągnięcia porównać do rozmiarów człowieka, to moglibyśmy pokonać przy pomocy rąk i nóg kilometrowej wysokości rurę o gładkiej powierzchni. Badylarka z liści traw wije kuliste gniazda zawieszone metr nad ziemią. Jeśli trzeba, to długi ogonek użyje do oplatania traw i wspinaczki niczym niektóre małpy. Zgrabnie nagina trawy, by przejść z jednej na drugą. Jeśli trzeba, wykona precyzyjny skok.