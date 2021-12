Baranówka. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca staje się muzyczną stolicą powiatu krakowskiego [ZDJĘCIA]

W konkursie wzięło udział prawie 70 wykonawców. Jury w składzie: Piotr Kalicki, Aleksandra Króli, Justyna Motylska oceniało ich wykonanie w czterech kategoriach wiekowych.

Wielu wykonawców wybrało trudne utwory i zaśpiewali je na bardzo wysokim poziomie.

Np. Julia Dąbrowska z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaśpiewała „Polską Madonnę”, za jury przyznało jej I miejsce w kategorii 10-15 lat.

Estera Wierzbińska zaprezentowała się w piosence „Babę zesłał Bóg”, za co zdobyła I miejsce w kategorii 16-19 lat.

– przyznała Estera, która śpiewa od 6. roku życia i jak nam powiedziała lubi śpiewać to, co wpadnie jej w ucho.

- To niezwykle cenne, że w tak trudnym pandemicznym czasie tak śpiewający, jak ich instruktorzy potrafili się zmobilizować i przygotować się do festiwalu, co nie było łatwe. Trzeba było pokonać trud nagrania utworów i przysłania ich do komisji do przesłuchania