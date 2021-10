Bażant kogut niczym celebryta na ściance. "Piękny jestem, nie?"

FLESZ - Dopłaty do cen energii

Ptak dziki i łowny gatunek. Ech, gdybym był myśliwym… Ile razy go spotykam, tylekroć podziwiam. Kura jest szaro brązowa, strachliwa, dyskretnie wtapia się w otoczenie. Zaś kogut przechadza się dostojnie, przystaje na długie chwile, głośno skrzeczy. Dumnie wypina pierś. Zadziera głowę i z namaszczeniem stawia łapy na ziemi. Tu coś skubnie, potem stanie i bacznie rozejrzy się dookoła, znowu naciąga szyję. Choć jesień w pełni, ma co jeść. Owady, owoce dzikiej róży, derenia świdwy i pojawiające się na gałązkach pąki przyszłorocznych liści. I mój kompost, który regularnie przegrzebuje.

Bażant kogut swoim zachowaniem złudzenia do przypomina celebrytę na ściance. Patrzcie na mnie, podziwiajcie! Piękny jestem, nie? Zwraca na siebie uwagę. Wszelkich drapieżców. Zarówno lisów, przed którymi może uciec, jak i myśliwych, których czujne oko od razu go wypatrzy. Niewątpliwa uroda koguta jest jednocześnie jego przekleństwem. Myśliwi nie strzelają do kur, gdyż te są niezbędne dla wydania i wychowania potomstwa. Zaś koguty potrzebne są na krótką chwilę. Byle spłodziły potomstwa. Nie uczestniczą w opiece nad młodymi. Odróżnianie płci nawet z daleka, także w locie jest szalenie proste, a pomyłka wykluczona. Taki już jego los.