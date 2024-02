Budowa kładki na zakopiance pod Krakowem. Ograniczenia w ruchu, utrudnienia, zwężenia jezdni i nowe oznakowania dla kierowców

Z końcem tygodnia zaczną się prace przy budowie podpory kładki dla pieszych na zakopiance w Mogilanach.

Celem pracy palownicy będzie powstanie dwóch pali w gruncie, każdy z nich będzie miał po 10 metrów głębokości. Na palach zostanie osadzona środkowa podpora mogilańskiej kładki.

- Ograniczenia w ruchu wprowadzimy w środę. Przed rozpoczęciem prac musimy pomalować na jezdni nowe oznakowanie i ustawić bariery. W okolicy budowanej kładki wprowadzimy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Ruch na dwóch pasach w obu kierunkach będzie utrzymany. Na obu jezdniach pasy ruchu zostaną przesunięte nieco w prawo, żeby zrobić na środku drogi miejsce dla palownicy. Lewy pas zostanie zwężony do 2,5 m szerokości, a prawy do 3 m. Przesuniemy też ścieżkę, którą chodzą piesi wzdłuż zakopianki - informuje Kacper Michna, specjalista ds. komunikacji społecznej krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.