Burmistrz Proszowic podsumowuje swoją drugą kadencję. Inwestycje i problemy

Henryk Pomykalski pytał m. in. o możliwość szybkiego połączenia kolejowego z Krakowem. Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że problemem w budowie linii kolejowej do Proszowic jest pofałdowany, pagórkowaty teren.

- To dlatego powstała to wąskotorówka, bo łatwiej mogła ominąć wzniesienia. W tej chwili istnieją dwie możliwości. Pierwsze to odgałęzienie z Baranówki w kierunku Proszowic i Kazimierzy Wielkiej. Drugie to odgałęzienie ze Słomnik i poprowadzenie linii doliną Szreniawy w kierunku Koszyc. Jednak to, czy takie linie kiedykolwiek powstaną zależy od władz PKP i Kolei Małopolskich – tłumaczy burmistrz.