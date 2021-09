Cała prawda o jeżach

Jeż jak rzadko który gatunek zwierząt obrósł w legendy. Ma mieszkać w sadzie i jadać jabłka. Ilustracje jeża niosącego nabite na kolce czerwone jabłuszko są często powtarzanym motywem bajek dla dzieci. Ponoć pierwsze opowieści zawdzięczmy Pliniuszowi Starszemu, skądinąd poważnemu badaczowi przyrody.

Co ciekawsze, wielu dorosłych święcie wierzy w jabłkową dietę. Jak jest naprawdę? Jeże są częstymi mieszkańcami sadów. Końcem lata chętnie zaglądają pod jabłonie, a nawet łażą pomiędzy opadłymi owocami. Gdyby nawet chciały, to odgryzienie kęsa najbardziej dojrzałego jabłuszka nie wchodzi w grę. To nie te zęby. Ostre niczym szpilki nadają się od przebijania pancerzy owadów, chwytania dżdżownic czy kawałkowania innej mięsnej zdobyczy. Gnijące owoce przyciągają owady i to jest prawdziwy cel spacerów po sadzie.

Co do jabłek nabijanych na kolce, to spadający owoc prędzej pogruchocze delikatne kości zwierzaka niż nabije się na kolce. Ot i prawda o jeżach i jabłkach. Wedle innych historyjek ma być też odporny na jad żmii. Gdzie tam. Prawdziwą ochronę dają mu kolce i zwinne unikanie jadowych zębów podczas walki. Jeśli zostanie celnie trafiony w odsłonięty pyszczek przegra starcie z kretesem.

Co do kolców, to młode jeże przychodzą na świat z kolcami. Narodzinom nie towarzyszą przeraźliwe wrzaski samicy. Kolce osesków są miękkie i twardnieją dopiero po dłuższym czasie. I tyle bajek o jeżu.