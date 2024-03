Charytatywny marsz strażaków. Widowiskowa akcja dla ratowania chorej Zosi z gminy Wielka Wieś

Na pomoc małej Zosi Żurek

Już w czasie ciąży podczas ostatnich badań prenatalnych okazało się, że w serduszku i główce maleństwa są guzki, a mogą też powstawać w innych narządach. To rzadka choroba – stwardnienie guzowate. PO urodzeniu juz niespełna miesięczna dziewczynka musiała jechać do Warszawy do Centrum Zdrowia Dziecka na oddział neurologiczny, by wziąć udział w badaniach klinicznych, mających na celu profilaktykę padaczki. Wtedy w mózgu Zosi oprócz guzków wykryto dysplazję, zaobserwowano aktywne wyładowania – już miała padaczkę i niewidoczne ataki. Otrzymała pierwsze leki przeciwpadaczkowe, potem kolejne. Diagnoza brzmiała: padaczka lekooporna.