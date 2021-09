Czasław. Jest umowa na budowę chodnika wzdłuż ruchliwej drogi

Te 200 metrów chodnika wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej pozwoli przedszkolakom i uczniom bezpiecznie dotrzeć m.in. do ścieżki edukacyjnej w pobliskim lesie. Wójt Wacław Żarski zapewnia, że to nie opieszałość, a skomplikowane i długie procedury związane m.in. z przejmowaniem działek, przyczyniły się do tego, że na ten moment trzeba było czekać aż do teraz.

Wkład, który zapewnili mieszkańcy to 150 tys. zł z budżetu województwa, a dokładnie z poprzedniej, czyli czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Inicjatywa mieszkańców polegała nie tylko na zgłoszeniu tego zadania. Samo to by nie wystarczyło. Sukces przyniosła duża mobilizacja podczas głosowania. Na projekt zagłosowało 1818 osób.

Nie był to zresztą pierwszy raz, bo już rok wcześniej, w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili to zadanie i zdobyli na nie 100 tys. zł.

Te pieniądze ciągle czekają (jest zgoda województwa, aby wydatkować je do końca 2022 roku), a mają być przeznaczone na kolejny etap budowy chodnika (będzie to kontynuacja tego, który ma powstać teraz, aż do skrętu na „Zaczarowane Wzgórze”). Jego koncepcja została zatwierdzona przez ZDW, a na jej podstawie ma zostać opracowany projekt.