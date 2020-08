Czernichów. W drugiej turze wyborów na wójta spotka się Danuta Filipowicz i Michał Pierzchała. Zdobyli po tyle samo głosów

W stolicy gminy w Czernichowie najlepiej wypadła miejscowa kandydatka Karolina Kosińska - uzyskała 385 głosów. Z tej miejscowości pochodzi też kandydat Andrzej Nawrocki, który zebrał tu 148 głosów. Wyprzedził go Michał Pierzchała uzyskując w Czernichowie 206 głosów,. A w Wołowicach, wiosce, w której mieszka otrzymał 278 głosów. Tutejszy drugi kandydat - Marian Paszcza w swojej wiosce zdobył 127 głosów. Natomiast Rybna, miejscowość Danuty Filipowicz zdecydowanie poparła tę kandydatkę, która uzyskała tu 500 głosów.

Szanse obojga kandydatów przymierzających się do drugiej tury Filipowicz i Pierzchała - na razie są rozłożone po równo. W gminie Czernichów jest 12 obwodowych komisji wyborczych i prawie 11,6 tysiąca osób uprawnionych do głosowania. W pierwszej turze do urn poszło niespełna 4,5 tys. osób, co daje frekwencję na poziomie 39 proc. A ważnie oddanych głosów było 4455.