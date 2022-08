Czy w 8 tygodni można poprawić kondycję? Sprawdź ćwiczenia proponowane w aplikacji mojeIKP!

Niezdrowa dieta, siedzący tryb pracy i odpoczynek na kanapie to prosta droga do nadwagi i szeregu wiążących się z nią chorób cywilizacyjnych.

NFZ radzi - w wakacje zadbaj o kondycję

Wakacje to dobry moment, by zaległości w ruchu nadrobić. Z myślą o wszystkich tych, którzy chcą wrócić do formy, powstał program „8 tygodni do zdrowia”. To bezpłatny plan bezpiecznych treningów. Mogą z niego korzystać także osoby, które od dawna nie ćwiczyły czy te, które mierzą się z różnego rodzaju przewlekłymi schorzeniami.