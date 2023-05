Dobczyce. Nowa nawierzchnia na ważnym skrzyżowaniu. Jeszcze nie ostatnia

Do końca prac drogowych potrzeba, jak oceniam, około trzech dni. Zostało położenie warstwy wiążącej na odcinku ulicy Rzeźniczej i warstwy ścieralnej na całości. Chciałbym, aby w pierwszej kolejności, w piątek, została położona warstwa ścieralna na fragmencie ulicy Targowej i skrzyżowaniu przy wjeździe do rynku, bo to miejsce newralgiczne. W kolejnych dniach, znów pod warunkiem, że pogoda będzie sprzyjająca, ta warstwa powinna się pojawić na pozostałych ulicach: tj. Rzeźniczej i Jagiellońskiej. To oznaczałoby koniec utrudnień dla kierowców. Po tym zostanie jeszcze przebudowa przepompowni za mostem, ale te prace nie będą już kolidowały z ruchem. Wykonanie pełnego zadania w terminie zależy od firmy ATB. My jako gmina cały czas pomagamy w realizacji zadania – mówi Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

Koszt całej tej inwestycji, to jak podaje burmistrz, ok. 6,5 mln zł, z czego ok. milion złotych to koszt prac dodatkowych nie objętych kontraktem, który sam opiewał na 5,5 mln zł.

Zakres prac to nie tylko nowa nawierzchnia ulic. To jeszcze, a nawet przede wszystkim przebudowa sieci kanalizacji (sanitarnej i opadowej) i rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Rzeźniczej.