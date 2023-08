Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę

- Nawet jadąc tutaj w korowodzie widzieliśmy łany zbóż, które wciąż czekają na skoszenie. W ubiegłych latach w połowie sierpnia było już po żniwach, a ścierniska były zaorane. W tym roku dopiero od środy mamy pogodę, która daje nadzieję na przeprowadzenie żniw. Dzisiaj zatem nie dziękujemy za plony, tylko prosimy Boga o słońce i wiatr, które osuszą pola, by mogły na nie wjechać kombajny – mówił i dodał, że według szacunków z piątku w gminie Proszowice zostało zebrane tylko około 20 procent pszenicy. A to, jak wynika ze statystyk, najczęściej uprawiania roślina w tym rejonie.

Na lokalnych forach internetowych zdecydowanie przeważali zwolennicy odwołania dożynek. Żniwa dopiero się zaczęły, rolnicy są zajęci zbiorami zbóż, więc jaki jest sens organizować imprezę, która ma być podziękowaniem za plony. To najczęściej używany argument. Inni zwolennicy odwołania imprezy przekonywali, że będzie ona przeznaczona dla urzędników i polityków, a nie rolników.

- Nie chcieliśmy zmarnować wysiłku i pracy włożonych w przygotowania. A tej pracy był ogrom. To nie jest piknik osiedlowy, który można rano odwołać, bo jest zła pogoda. Trzeba było przygotować projekt organizacji ruchu, zezwolenie na przejazd droga wojewódzką, ustawić znaki, wyznaczyć miejsca do parkowania, wysłać 270 zaproszeń, przygotować dekoracje itp. Nie chcieliśmy też zmarnować pracy kół gospodyń, bo te wieńce trzeba przygotowywać bardzo długo – wylicza burmistrz.

Organizatorzy przyznawali też, że scenariusz w postaci odwołania święta plonów był poważnie rozważany. Terminem rezerwowym miał być 10 września, a miejscem Posiłów. Dlaczego do przełożenia imprezy nie doszło?

O ile pogoda utrudniła i opóźniła żniwa, to w niedzielę z nieba lał się prawdziwy żar. W południe korowód ruszył w upale z proszowickiego placu targowego do Opatkowic, które były organizatorem gminnych dożynek po 19 latach. A stało się to za sprawą sołtysa Piotra Dąbka.