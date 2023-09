Dwa wypadki w jednej wsi. Zderzenie z ciężarówką na drodze krajowej w powiecie myślenickim

To nie wszystko bo niedługo później w tej samej wiosce, na tej samej drodze krajowej nr 52 znowu doszło do wypadku. Tym razem było zdarzenie z udziałem jednego samochodu osobowego. Pojazd osobowy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Ze wstępnych informacji wynikało, że w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Podczas wyciągania samochodu z rowu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.