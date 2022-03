Dwie minielektrownie słoneczne budują w Krzeszowicach. Oszczędzą prąd gminnej spółki Wodociągi i Kanalizacja

Budowa minielektrowni to inwestycja spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, a jej celem jest produkcja prądu, oszczędzanie energii i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Zadania są realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Jedna z minielektrowni słonecznych powstaje już na terenie Pompowni Wody w Czatkowiach. Druga powstanie na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach. Jednocześnie do zadań włączono modernizacje czatkowickiej przepompowni.

O budowę tych farm fotowoltaicznych produkujących prąd władze spółki zabiegały przez rok. Inwestycja mogłaby powstać wcześniej, ale pandemia ograniczała jej przygotowanie. A to dlatego, że ubiegano się o pożyczkę umarzalną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o przyznanie pieniędzy jest podpisana. Całość zadania (dwie minielektrownie i modernizacja pompowni) ma kosztować 1,7 mln zł, a preferencyjna pożyczka pokryje 1,5 mln zł.