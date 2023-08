Dzieci z Ukrainy z rodzin żołnierzy walczących na froncie na wakacjach pod Krakowem. Kolonijne turnusy dotuje gmina Wielka Wieś

- Podczas tego lata przyjęliśmy już kilkadziesiąt dzieci. Na pierwszym turnusie, który finansowaliśmy w całości było ponad 20 dzieci, obecnie jest ponad 30. Obecny wypoczynek dzieci ze swojej strony wspiera finansowo także nasza partnerska gmina Bajkowce. Jeśli będzie potrzeba, to jesteśmy gotowi współorganizować także trzeci turnus - mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.

Dotychczas gmina organizowała pomoc w formie transportu darów, produktów spożywczych, środków czystości, odzieży, sprzętu. Przekazała też parterom z Ukrainy dwa samochody strażackie. Teraz podczas wakacji władze gminy Wielka Wieś zaprosiły do Polski dzieci z zaprzyjaźnionych Bajkowców.

Dzieci mają noclegi w Krakowie. Ponad tydzień spędzą w Polsce. Zwiedzają Kraków, Zakopane, korzystają z wielu atrakcji. Odwiedzają też turystyczne miejsca w gminie Wielka Wieś i okolicy. Podziwiają Jurę Krakowsko-Częstochowską. Były w jaskiniach: jedna grupa w Wierzchowskiej, druga w Nietoperzowej.

Podczas spotkań z przedstawicielami swojej partnerskiej gminy i podczas przyjazdów do Urzędu Gminy Wielka Wieś przyznają, że Kraków im się bardzo podoba. Niektórzy nawet marzą, żeby kiedyś na studnia przyjechać do Polski, do Krakowa.