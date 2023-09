Farma Życia dla ludzi z autyzmem świętuje jubileusz pod Krakowem. Zaprosili na piknik z produktami ekologicznymi

W planach Fundacji było od początku powiększenie ośrodka, jednak kłopoty z utrzymaniem obiektów i całej placówki powstrzymały te plany. Obecnie są szanse na budowę kolejnych obiektów.

- W planie jak zawsze podstawą jest utrzymanie wszystkich obiektów. Teraz znów myślimy o budowie kolejnych obiektów na naszej Farmie Życia. To za sprawą ogłoszonego w tym roku rządowego programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Powstał z myślą o tworzeniu miejsc pobytu stałego, zamieszkania dla takich osób jakimi opiekuje się nasza fundacja. Z tego programu mamy zapewnione 6 mln zł, jednak sytuacja na rynku pokazała, że nie wybudujemy takiego obiektu, który planowaliśmy. Dlatego, że ceny materiałów budowlanych i koszty realizacji wzrosły do 7,5 mln zł. Jeśli wsparcia nie zostanie powiększone, to nie będziemy mieli szans na dołożenie różnicy z własnego budżetu i budowa nie będzie możliwa - mówi prezes Alina Perzanowska.