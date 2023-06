Felieton Grzegorza Tabasza. Chwasty Grzegorz Tabasz

Po deszczu chwasty rosną jak szalone. I szybciej niż rośliny uprawne. Taka już ich natura. Wpierw definicja chwastu. Najprościej to każda inna roślina na grządce, inna niż to co uprawiamy. Chwast są dziełem pierwszych rolników.