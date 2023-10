Felieton Grzegorza Tabasza. Dzika róża Grzegorz Tabasz

Poszedłem na grzyby, wróciłem z dziką różą. Choć to pełnie, to rydze nie dopisały. Za to dzika róża bardzo! Znalazłem krzew czerwony od owoców i do tego wyjątkowo wygodny do zbirów. Prawdę mówiąc owoc dzikiej róży to niezbyt gruba i jadalna wydmuszka, plus całkowicie niestrawne nadzienie. Po prawidłowej obróbce zostają jedynie chude otoczki czerwonej barwy. Tym sposobem mój zbiór zamieni się w mały stosik przydatnego surowca.