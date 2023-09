Felieton Grzegorza Tabasza. Dzikie orzechy

Co gorsza, owocuje kapryśnie, nie każdego roku. Jak to mówią sadownicy, naprzemiennie. W każdym razie ten krzew tego roku miał czas owocowania. I to całkiem, całkiem obfitego. Nieco owoców leżało na ziemi, dużo więcej w pęczkach po dwa, trzy przyginało gałęzie do ziemi. Ulżyłem im czym prędzej, rwać wszystko co było w zasięgu ramion. Resztę, i to całkiem sporą zostawiłem dla wiewiórek.

Co orzechów to już zdążyły nabrać brązowych odcieni. Łatwo wypadały z zielonego czepka. Czyli całkiem dojrzałe. I smaczne, co od razu sprawdziłem na miejscu. Dwa poręczne kamienie zastąpiły mi dziadka do orzechów. Wierzcie mi, ale nie ma nic lepszego niż świeżutkie orzechy laskowe prosto z drzewa. Drobne rozmiary nadrabiały aromatem i pysznym smakiem.

Zawartość to konglomerat tłuszczy i białek. Ponad połowa suchej masy to oleje w tym sporo tłuszczy wielonasyconych. Mniej więcej dziesiąta część to błonnik i witaminy z grupy B oraz całkiem spora zawartość witaminy E. Do tego, po wysuszeniu świetnie się przechowują.