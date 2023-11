Felieton Grzegorza Tabasza. Ginące żaby

Nie próbowałem ich łapać. Wiem, że mają wilgotna skórę, że są delikatne. I temperaturę ciała taką jak otoczenie. Czyli jakieś dziewięć, dziesięć stopni wyżej zera. Moja dłoń jest trzy i pół razy cieplejsza. Dla zmiennocieplnej istoty wręcz gorąca.

Po co je stresować, nie wspominając już o prawnej ochronie, która zakazuje innych kontaktów niż obserwacja. Piszę o nich z nostalgią. Dwie, trzy dekady temu w tym samym miejscu i podobnych warunkach żaby byłoby więcej niż grzybów. Niestety, to gatunki ginące. W skali świata czterdzieści procent gatunków płazów jest w mniejszym lub większym stopniu zagrożonych wymarciem. To samo dotyczy naszych żab. Bynajmniej to nie bociany są temu winne.

Skóra płaza przepuszcza wodę, która wnika bez przeszkód do wnętrza ciała niosąc wszystkie rozpuszczone substancje. Choćby resztki pestycydów. Są niebywale wrażliwe na długotrwałą suszę i wysychanie miejsc lęgowych w małych oczkach wodnych. Są zbyt mało mobilne, by ruszyć w świat w poszukiwaniu lepszych miejsc. Zresztą na drogach czyhają na nie samochody. Prześladują je zabójcze choroby grzybowe.