Felieton Grzegorza Tabasza: Innego wyjścia brak

Żyjemy w klimacie nieustannie zmiennym, stąd też kolejne odwilże i nawroty śniegu zmrożenia nikogo nie powinny specjalnie dziwić. Jak to kiedyś rzekła pewna zapomniany już nieco pani polityk, sorry, taki mamy klimat. Mniejsza z tym, przejdę do owej soli. Sól drogowa to prawie w stu procentach zwyczajny chlorek sodu czasem tylko mieszany z solami wapnia i magnezu. Każdego roku na drogi trafiają tysiące ton chemii, która nie znika bez śladu. Zasolenie niszczy strukturę ziemi. Usuwa składniki odżywcze. Zabija korzenie roślin w pasie drogowym. Już pół grama soli w litrze gleby wyrządza niepowetowane straty.

Od soli rdzewieją samochody i stalowe konstrukcje wiaduktów, chodniki i fundamenty budynków. Prócz tego, słone kałuże przyciągają łaknące minerałów dzikie zwierzęta. Kto lubi sporty ekstremalne może zanurzyć palec w pośniegowym błotku. Smakuje niczym woda z Bałtyku. Kolizja samochodu z dzikiem, łosiem czy nawet drobną sarenką zazwyczaj kończy się fatalnie. Gdyby nie bezpieczeństwo ludzi i pojazdów, posypywanie dróg solą byłoby totalną pomyłką. Piasek i żwir to zbyt mało. Podgrzewany elektrycznie asfalt czysta fantastyka. Póki co, na gołoledź nie ma innego sposobu niż chemia. Będziemy solić, bo innego wyjścia brak.