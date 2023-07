Felieton Grzegorza Tabasza. Makolągwa

Gdy owady ożyły po zimie w diecie zagościło mięsko. Od czasu do czasu słyszałem samca wielkości smukłego wróbla i podbarwiono czerwono piersią, gdy dawał krótkie koncerty ze szczytu drzew.

Pani makolągwa była bardzo dyskretna i widywałem ją przez krótkie chwile, gdy nawoływana przez pisklaki przynosiła im jedzenie.

Teraz wszytko uległo zmianie. Samiec makolągwy koncertuje kilka razy dziennie przesiadując w plątaninie gałązek czeremchy. Nie wypatruję go specjalnie natrętnie, gdyż nie mam ochoty wypłoszyć go z ogrodu. Wszystko przez melodyjne pogwizdywania. Niespecjalnie głośne, proste dźwięki. Daleko mu do innych ptasich śpiewaków, ale bardzo go polubiłem. Skoro samiec koncertuje w lipcu, to pewnie szuka partnerki. Makolągwy mają dwa, trzy legi w roku poczynając od kwietnia.

Pierwszy, który widziałem w kwietniu. Drugi czerwcowy i teraz peanie będzie ten trzeci. Pogoda sprzyja, miejsca na gniazdo sporo. Zapraszam. Tym bardziej, że mój kot ma wszystkie ptasie śpiewy głęboko w nosie. Emeryt popadł już w tak głębokie lenistwo, iż widziałem, jak puścił płazem spacerujące po trawniku szpaki. Owadów i nasion na łące w bród. Jesienią przejrzę krzewy. Powinny być przynajmniej dwa gniazda.