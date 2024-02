Felieton Grzegorza Tabasza. Nasosznik

Stwór paskudny z zachowania i aparycji. Kilku milimetrowe ciało i paru centymetrowe odnóża. Wieczorem widziałem jednego, jak ukradkiem wypełzł z jakiegoś zakamarka. Wcale mnie to nie zdziwiło. Nie miał się, czym chwalić, bo w przednich łapach wlókł ubitego pobratymca. Kołysał się na boki na monstrualnie długich odnóżach.

Kanibalizm to normalne zjawisko pośród wszyskich pająków, lecz nasosznik trzęś to uciążliwy i nieproszony gość. Produkuje kilometry pajęczyny. Im więcej wnyków, tym większe szanse na łup. Głód często zagląda mu w oczy, bo prócz kolegów jada, co najwyżej mieszkające w łazienkach rybiki cukrowe. Tłuste są i zapewne pożywne, ale ich liczba zależy od porządku: im czyściej, tym mniej ofiar. No i proszę, wyszedł mi prosty, domowy łańcuch pokarmowy, czyli jedna lekcja biologii.

Póki co, nagrodziłem paskudnika eksmisją za okno. Niech posmakuje życia na swobodzie w zimowej scenerii. W moim domu panują proste i surowe prawa: każde przestępstwo musi być ukarane. Zaś kanibalizm, to bardzo brzydka sprawa