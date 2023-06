Felieton Grzegorza Tabasza. Pisklak

Mam na myśli litość wobec pisklaków zwanych znajdami. Do weterynarza przyniesiono młode, jeszcze nielatające pisklę pustułki. To zapewne początek czarnej serii, gdyż pierwsze, tegoroczne lęgi ptaków właśnie opuszczają gniazda. Normalna kolej rzeczy. Pod warunkiem, że nie wyląduje na ziemi.

Nielot albo wpadnie w paszcze czy pazury drapieżnika co jest zwyczajnym zjawiskiem w naturze, lub co gorsza w dłonie litościwego człowieka. Trafi do przytułku dla dzikich zwierząt. Nie wszystkie gatunki przeżyją, gdyż trzeba olbrzymiej wiedzy praktycznej i doświadczenia by pisklę dzięcioła, jerzyka czy innej jaskółki wychować. Wystarczyło posadzić pisklaka na gałęzi najbliższego drzewa. Ptaszek nie jest biedny czy chory. Nie jest także porzucony ani tym bardziej wygłodzony. To normalny los ptaka, który jest na tyle duży by opuścić gniazdo, ale przez chwilę nie potrafi latać. Koczuje na ziemi czy w gęstwinie drzew karmiony przez rodziców. Nie zostawią, nie porzucą.

Będą karmić i jeśli stanąć spokojnie obok, to zobaczenie momentu aprowizacji będzie kwestią chwili.