Felieton Grzegorza Tabasza. Rusałka ceik

Rzeczywiście na pierwszy rzut oka motyl wyglądał na ofiarę skoncentrowanego ataku ptaków lub zawziętego sadysty z nożyczkami. Motyl miał paskudnie postrzępione i poszarpane krawędzie skrzydeł.

Liczne ptaki chętnie polują na motyle. Zwykle nie trafiają w cel i uszkadzają skrzydła co zostawia ślad podobny do operacji nożyczkami. Rusałka ceik wygląda niczym łowicka wycinanka. I nie jest to efekt uszkodzeń. Jeśli dokładnie zerknąć na owada to dopiero wtedy widać, iż uszkodzenia brzegów skrzydeł są bardzo regularne.

Kiedy motyl swoim zwyczaje złoży skrzydełka razem dosłownie rozmazuje się na tle łąki. Jakby założył czapkę niewidkę. Domniemane kalectwo okazuje się być wybitnym dziełem natury. I znakomitym kamuflażem. Skąd podchodzi nazwa motyla, który bynajmniej nie przypomina kształtem litery alfabetu?

Nazwę ceik nadano mu od wyraźnej, białej plamki w kształcie litery C na spodzie złożonych razem skrzydeł. Choć gąsienice ceika żyją na pospolitej pokrzywie i jedzenia mają sporo, dorosłe postacie są rzadkie. W statystyce wygląda to tak, że na dziesięć napotkanych rusałek połowa to pokrzywniki, trzy pawiki i po jednym admirale i ceiku.