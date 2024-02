Felieton Grzegorza Tabasza. Rybik domowy

Rybika cukrowego, choć wygląda jak miniaturowa rybka z prawdziwymi rybami nic nie łączy. Maleńki, pozbawiony skrzydeł owad zamieszkuje w naszych mieszkaniach. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. Rybik ma około centymetra długości, a jego ciało pokryte srebrnymi łuseczkami rzeczywiście przypomina mieszkańca wód. Jest owadem. Pozbawionym skrzydeł i jego przodkowie byli prawdopodobnie pierwszymi mieszkańcami lądów. Rybik to dyskrecja. Nie rzuca się w oczy wysnutą pajęczyną, nie budzi obrzydzenia jak karaluch i nie jest nachalny jak mrówki faraona. Wychodzi z ukrycia, gdy zgaśnie światło a mieszkańców ogarnie sen.

Uwielbia łazienki, gdzie znajdzie miłą wilgoć i ciepło. Nocami cierpliwie przemierza labirynty szpar w podłodze wyjadając kurz i pozostałe resztki. Nigdy też nie przejawia najmniejszego zainteresowania słodyczami, choć nie wiedzieć, czemu sugeruje to drugi, cukrowy człon jego nazwy.