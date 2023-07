Felieton Grzegorza Tabasza. Rzekotka drzewna Grzegorz Tabasz

Kumaki to jeden z gatunków płazów, który może przetrwać Wielkie Wymieranie. Zanikanie płazów na całym świecie to temat na inną okazje, o którym niebawem opowiem. Wrócę do kumaków.