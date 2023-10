Felieton Grzegorza Tabasza. Sumak

To drzewo obcego pochodzenia przywiezione z Ameryki Północnej w XVI wieku. Zamorska atrakcja szubko uciekła z ogrodów na wolność. Sumak daje liczne odrosty z korzenia i mała sadzona szybko wyrasta na jedynego posiadacza terenu. Zajmuje cały dostępny obszar. Największy okaz sumaka zajął prawie pół hektara! I był to ten sam osobnik.

Brzydkie cechy sumaka to zabieranie wszystkim innym roślinom chcącym wyrosnąć pod jego korona wody, światła i minerałów. Ot, standardowe działanie gatunku inwazyjnego. Pod okapem gęstego listowia prawie nic nie urośnie. Wytrzymuje susze, mróz i zanieczyszczenia powietrza. W ogrodzie jeszcze można go okiełznać, często wykaszając lub wykopując odrosty. Nad rzeką czy w lesie już nie. Nie wiem skąd nazwa. Nigdy nie wyczułem w nim octowego zapachu czy innych odurzających właściwości ze strony sumaka. Amerykańscy Indianie wykorzystywali sumaka na wiele sposobów. Był barwnikiem do tkanin, źródłem tanin, zaś owoce jadano. U nas to tylko roślina ozdobna, choć znakomicie nadaje się do umacniania hałd górniczych.