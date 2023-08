Felieton Grzegorza Tabasza. Ważki Grzegorz Tabasz

Półmetek lata za nami, choć pogoda pokazuje raczej na jesień. I jak to w połowie wakacji latają liczne ważki. To bardzo stara grupa owadów, której przodkowie zaistnieli na ziemi już dwieście pięćdziesiąt milionów lat temu. Są zdecydowanie starsze od słynnych dinozaurów i co ciekawsze, gdy wielkie gady wyginęły bez śladu to ważki przetrwały kataklizm bez większego szwanku.