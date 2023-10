Felieton Grzegorza Tabasza. Wiewiórka złodziejaszek

Nie dosyć, że zbiory po sierpniowym gradobiciu są raczej marne, to jeszcze ona. Wścibski rudzielec, który zabierze to co zostało. Z drugiej strony trudno mieć do niej pretensje. Idzie zima, zwierzak musi zapełnić spiżarnie.

Tylko dlaczego u mnie? Jesienią rudzielec zbiera grzyby, szyszki i żołędzie. Te pierwsze suszy nabite na ciernie. To podręczny magazyn, z którego korzysta w pierwszej kolejności zanim jedzenie zgnije od deszczu. Szyszki i żołędzie zwykle zakopuje płytko w ziemi blisko pnia drzew. Tak, aby podczas mrozów nie zamarzły razem z podłożem na kamień.

Najlepszym źródłem zapasów są buki. Oczywiście jeśli zaowocują obficie co zdarza się raz na dwa, trzy lata. Bukiew, czyli bukowe orzeszki to mieszanka białka i tłuszczu. Wymarzony materiał na zapasy. Jeśli są, to rudzielec zbierają je kilogramami. Orzechy włoskie czy laskowe są rarytasem. Pyszne i apetyczne. Wiewiórki zjadają je na miejscu, co niestety przyuważyłem we własnym ogrodzie. Doskonale je rozumiem, gdyż sam za nimi przepadam.