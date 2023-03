Felieton Grzegorza Tabasza. Zawilce - najbardziej ulotny symbol wiosny

Koniec marzeń o masowym kwitnieniu i dywanie kwiatów. Będą kwitły na raty, rozwijać kwiaty w krótkich przebłyskach słońca. Łacińską nazwę zawdzięczają powiewom wiatru. Anemos czyli wiatr. Gdy kwitną najmniejszy ruch rozgrzanego słońcem powietrza kołysze biało różowymi kwiatami. Zawsze rośnie w mniejszych czy większych łanach, nigdy pojedynczo.

Bardzo często w towarzystwie zawilca żółtego. Zawilce to najbardziej ulotny symbol wiosny. Kwiaty przekwitają w ciągu kilkunastu dni. Liście usychają najpóźniej początkiem maja i cała roślina zapada w letarg trwający do następnej wiosny. Ludzie chętnie zrywają bukiety kwiatów podczas wiosennych spacerów. Wielka szkoda. Rośliny szybko tracą wodę i nim opuszczą las zmieniają się w garść zwiędłego zielska. Lądują w koszu zamiast we flakonie.

Jest jeszcze jeden ważniejszy powód, dla którego lepiej zostawić je w spokoju. Każda część rośliny zawiera trujące substancje drażniące skórę i oczy. Co prawda nie słychać, by zawilce pozbawiły kogoś zdrowia czy życia, ale niech zostaną tam, gdzie najbardziej cieszą oczy.