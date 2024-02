Felieton Grzegorza Tabasza. Żmija zimowa

Żmija, to nasz jedyny jadowity. Tym samym budzi strach, choć w kategorii zabójczych gadów zajmuje poślednią lokatę. Wpierw garść statystyki. Brytyjskie dane z XX wieku przypisały żmii 100 zabójstw. Ostatnie dobrze ponad ćwierć wieku temu. Ofiary to dzieci i osoby starsze, do których lekarz dotarł zbyt późno.

Teraz szczypta toksykologii. Zabójcza dla człowieka porcja jadu to czterdzieści tysięcznych części grama. Przeciętny wąż dysponuje znacznie mniejszym zapasem, a jedno ukąszenie to około 5 tysięcznych grama. Zabicie dorosłego, zdrowego człowieka wymagałoby jednorazowego ukąszenia ośmiu gadów. Do tego w miejsce dobrze ukrwione takie jak twarz czy szyja. Lub przynajmniej dwóch, niebywale zaciekłych osobników. Powinny atakować raz po raz, zaś jadowite węże zazwyczaj bardzo oszczędnie dawkują porcje zabójczej substancji. Ciężko umrzeć od żmii.

Nie namawiam do przytulania węży, tym bardziej, że hodowla jadowitych zwierzaków jest w modzie. Gdy sąsiadowi ucieknie grzechotnik lub kobra, to mogą być kłopoty. Nasz żmijka to przy nich dziecięca przytulanka.