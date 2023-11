Felieton Grzegorza Tabasza. Żuraw

Żuraw zwyczajny jest reprezentacyjnym ptakiem. Większy od bociana białego z szarym upierzeniem. pierzastym pióropuszem na ogonie i czerwonej czapce na głowie.

Żuraw to ptak czujny i płochliwy. Ciężko go podejść czy podpatrzeć. Tym bardziej, iż mieszkają na bagnach i torfowiskach na północy Polski. Trudno je podglądać w naturze chyba, że lecą na zimowisko. Zwykle niedaleko na południe Europy, czasem aż do Sudanu. Bez względu na miejsce docelowe, przelatują nad naszymi głowami.

Czasem można je nawet usłyszeć. To żadna przesada. Żurawie mają zwyczaj wydawać w locie głośne dźwięki. Trąbienie zwane klangorem wydawane dzięki specyficznej budowie tchawicy. Jeśli kilkadziesiąt ptaków zechce chóralnie zatrąbić, to słychać je z kilkunastu kilometrów. Jeśli usłyszycie ów klangor, to wysoko w chmurach sunie klucz żurawi. Nad Małopolską ptaki ciągną dolinami rzek. Łatwiej pokonać góry. W nadrzecznych rozlewiskach można bezpiecznie stanąć na nocleg. Patrzcie i czujnie nasłuchujcie.