Felieton Liliany Sonik. Mienie pozostawione i odebrane

Ciotki od dawna nie żyją i już nie dowiem się, która wpadła na pomysł, że będą krzewić wiedzę na Kresach i namówiła pozostałe by w patriotycznym geście zostały nauczycielkami na Wołyniu, gdzie prawie 70 procent ludzi nie umiało czytać ani pisać. Spędziły tam całą II Rzeczpospolitą. Nie znalazły mężów, bo niby gdzie miały ich tam szukać; jednak w ciągu pierwszej dekady RP liczba analfabetów spadła o 20 procent i one miały w tym swój udział. Nie dowiem się jak ocalały z rzezi i jak wróciły do rodzinnego Krakowa. Wiem tylko, że nie konfabulowały. Że wymordowano tam dziesiątki tysięcy Polaków, a pozostali uciekli jak stali, nie zabierając z sobą niczego. Ani ziemi, ani domów i kamienic.

W PRL temat był zakazany. Dziś też mało się o tym mówi w obawie przed wskrzeszaniem demonów, co byłoby katastrofą, zwłaszcza że Ukraina jest w stanie wojny. Gdyby nie film Smarzowskiego o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów młodzi nie wiedzieliby nic. Na 11 lipca przypada jednak Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na obywatelach II RP. To rocznica "krwawej niedzieli".