Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego. Arcom oraz Sławomir Trzósło uhonorowani tytułami pracodawców roku

- Celem Forum Przedsiębiorczości było stworzenie miejsca do nawiązywania współpracy, a także do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz idei pomiędzy przedsiębiorcami. I mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się ten cel zrealizować. Już bowiem docierają do mnie sygnały od przedsiębiorców z różnych branż, że podczas tego spotkania nawiązali wiele nowych, interesujących kontaktów – podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.