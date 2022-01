Gdów rezygnuje - na razie - ze starań o prawa miejskie. Projekt ma jednak szybko wrócić, jeszcze w 2022 roku

O tym, że Gdów powinien starać się o status miasta mówiono już od pewnego czasu. Projektu zaczął nabierać kształtów w drugiej połowie ubiegłego roku. W listopadzie 2021 gdowska Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę o przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących nadania wiosce praw miejskich. To obowiązkowa procedura. Wyniki tematycznych ankiet – niezależnie od ich wyników - muszą zostać dołączone do wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie miejscowości praw miejskich.

Konsultacje dla mieszkańców całej gminy Gdów odbyły się w dniach 11 grudnia 2021 – 12 stycznia 2022. Na wypełnienie imiennej ankiety – zawierającej tylko jedno pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Gdów statusu miasta” - zdecydowało się 1522 osób (8,43 proc.) z 18 047 do tego uprawnionych.