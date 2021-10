Geotyda w Czernej. Gra terenowa, czyli zmagania na szlakach z czasem, trudnościami i zagadkowymi zadaniami

Zawody Geotyda w formie zwiadu są organizowane na podkrakowskich szlakach turystycznych w gminie Krzeszowice oraz Jerzmanowice-Przeginia przez Fundację Geotyda przy współpracy z Klasztorem Karmelitów Bosych w Czernej.

W ubiegłym roku główne trofeum przechodni miecz Fundacji Geotyda - trafił do grupy z powiatu krakowskiego - zdobyli go strażacy z młodzieżowej drużyny z Miłocic w gminie Słomniki. W tym roku miecz pojechał do województwa świętokrzyskiego. Odebrał go Krzysztof Łuszczki, dyrektor LO w Wodzisławiu - w imieniu swoich uczniów, którzy zadania Geotydy rozwiązali najlepiej.