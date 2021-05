Gmina Dobczyce. Dla kogo nagrody w kulturze? Można zgłaszać kandydatów Katarzyna Hołuj

Jednym z ubiegłorocznych laureatów nagród burmistrza w dziedzinie kultury był Zespół Pieśni i Tańca "Dobczyce" Fot. Gmina Dobczyce

Jeszcze do końca maja br. można zgłaszać kandydatury do nagród burmistrza w dziedzinie kultury. Ustanowiona w celu inspirowania działalności kulturalnej i promowania osiągnięć w sferze kultury nagroda trafia do tych, którzy mogą poszczyć się szczególnymi osiągnięciami na polu zarówno tworzenia sztuki, jak i jej upowszechniania i ochrony dóbr kultury.